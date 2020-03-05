ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

По величине вкладов в банковской системе финансовая организация занимала 145 место.

Банк России отозвал лицензию у петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка). Теперь финорганизация не сможет осуществлять банковские операции. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что Энергомашбанк являлся участником системы страхования вкладов.

По информации ЦБ, утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В течение 12 месяцев Банк России неоднократно применял меры из-за того, что Энергомашбанк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность.

Фото: cbr.ru