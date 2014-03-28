В Петербурге перейдут на новую систему уборки снега

Для перехода на новую схему потребуется 2-3 года.

Губернатор Александр Беглов во время выступления в ЗакСе сообщил, что предстоящей зимой Петербург начнет переход на новую систему уборки снега.

Первыми на новую схему переводятся районы. Для содержания внутриквартальных территорий районам на три года предоставят 15,2 млрд рублей. Из этой суммы уже в этом году на 4 млрд 300 млн рублей закуплены 1160 единиц уборочной техники.

На втором этапе на прямое государственное регулирование начнут переходить дорожные службы. Для обновления парка в течение трех лет предусмотрены 13 млрд 400 млн рублей.

Ранее петербуржец отсудил у коммунальщиков 70 тысяч рублей за сломанную ногу.

Фото: Piter.tv