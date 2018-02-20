Бульвар на Рижской улице обзаведется новыми фонарями

Светлее в зеленой зоне станет в 2020 году.

На бульваре на улице Рижской, что в Красногвардейском районе, станет светлее, сообщает пресс-служба Смольного. В 2020 году в этом районе проведут новое энергоэффективное наружное освещение.

Установкой новых фонарей и уличных ламп в парках и садах занимаются под эгидой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года".

Освещение Рижского бульвара внесли в программу как изменение.

В рамках проекта наружное освещение провели более чем в 100 садах, скверах и парках.

Ранее Piter.tv писал, что до 27 октября на проспекте Энгельса будут ремонтировать дорожное покрытие.

Фото: Piter.tv