Бульвар на Рижской улице обзаведется новыми фонарями

На бульваре на улице Рижской, что в Красногвардейском районе, станет светлее, сообщает пресс-служба Смольного. В 2020 году в этом районе проведут новое энергоэффективное наружное освещение.
Установкой новых фонарей и уличных ламп в парках и садах занимаются под эгидой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года".
Освещение Рижского бульвара внесли в программу как изменение.
В рамках проекта наружное освещение провели более чем в 100 садах, скверах и парках.
Ранее Piter.tv писал, что до 27 октября на проспекте Энгельса будут ремонтировать дорожное покрытие.
Фото: Piter.tv
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