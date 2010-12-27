Бухгалтер из Кубани присвоила себе более 2 миллионов рублей

53-летняя бухгалтер медцентра из Новороссийска обвиняется в присвоении и растрате 2,3 миллионов рублей.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в полицию обратился директор одного из медицинских центров Новороссийска. Он заявил о том, что после проведения аудиторской проверки была выявлена недостача в размере 2,3 миллионов рублей. Как сообщают правоохранительные органы, к хищению стала причастна бухгалтер данной организации.

Следователи предполагают, что 53-летняя жительница Кемеревской области действовала незаконно в течении года: она занималась перечислением средств, предназначенных для сотрудников медцентра. Для скрытия хищения женщина вносила недостоверные сведенья в бухгалтерскую программу. Как оказалось, злоумышленница ранее была судима.

Нарушительница была задержана по месту жительства. В данный момент она заключена под стражу, а материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.