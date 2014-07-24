Автотранспортный узел на Витебском проспекте получит необходимую инфраструктуру

Смольный согласовал предоставление в аренду земельного участка для строительства гостиницы

В понедельник, 22 ноября, петербургские чиновники согласовали предоставление в аренду земельного участка для строительства гостиницы на Витебском проспекте (участок 28), сообщили в Смольном. Компания планирует реализовать стратегический инвестиционный проект: новый двухэтажный автовокзал и гостиница.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, такой объект перераспределит транспортные потоки, и разгрузить исторический центр. Появление гостиницы вписывается в политику города по развитию инфраструктуры гостеприимства, отметили в Смольном.

Гостиница будет рассчитана на 145 номеров, а также ресторан и конференц-центр. На территории возле здания расположится паркинг более чем на 100 мест. Сроки строительства синхронизированы с условиями предоставления участка под автовокзал и составляют шесть 6 лет. В проект планируют инвестировать около 1,15 млрд рублей.

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