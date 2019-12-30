Информация об этом размещена на сайте компании.

British Airways приостановила полеты на материковый Китай. Причиной стала эпидемиологическая вспышка коронавируса в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Представители перевозчика заявили, что приносят свои извинения клиентам. Однако для них в приоритете всегда находилась безопасность пассажиров и членом экипажа. Дополнительные сведения об отмене рейсов можно найти на официальном сайте.

Ранее МИД Великобритании призвал граждан отказаться от поездок в Китай.

Piter.tv писал о том, что "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Европу из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

