Военного сбросили с вертолета в ошибочном районе.

Британский генерал потерялся прямо во время военных учений, которые проводились около Солсбери. Об этом сообщили журналисты издания The Sun. По данным СМИ, речь идет о начальнике главного штаба сухопутных сил Марке Карлтон-Смите.

В публикации отмечается, что генерал хотел поднять боевой дух солдат. Он выпрыгнул из вертолета Wildcat с парашютом. Марка Карлтон-Смита по случайности выбросили в ошибочном районе, а по его приземлении военнослужащие не смогли установить связь с генералом. Спустя время военного нашли в том месте, где его не ожидали увидеть.

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