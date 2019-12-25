Заявление медиков опубликовал научный журнал Lancet.

Британские ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19. Об этом специалисты написали в авторитетном научном издании Lancet. Они добавили, что вакцина против коронавируса - самая ожидаемая в истории. Эксперты уточнили, что препараты первого поколения могут оказаться действенными не для всех пациентов, а также лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение полностью. Такое мнение высказала глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине Кейт Бингэм.

Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период Кейт Бингэм, глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине

Ученый рассказала, что на данный момент непонятно, появится ли в Великобритании вакцина или нет. Она заявила, что не следует испытывать излишний оптимизм и уверенность.

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