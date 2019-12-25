В Днепропетровской области британцы обучают около 150 военных из Украины.

Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. Чиновники рассказали, что иностранцы обучают местных солдат на полигоне в Днепропетровской области. Данная деятельность ведется в рамках миссии Orbital. Подготовку со стороны Киева проходят около 150 военных.

Около 150 военнослужащих начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital сообщение Минобороны Украины

В оборонном ведомстве пояснили, что полученные навыки и знания по новым стандартам от британских специалистов украинские военные распространят в собственных учебных батальонах. Обучающиеся курсанты представляют четыре оперативных командования сухопутных войск Вооруженных сил страны. По завершению мероприятий им будет выдан сертификат о прохождении курса.

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