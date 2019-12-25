Британская компания ищет добровольцев для заражения коронавирусом за 4 000 евро

В компании уточняют, что набирают добровольцев для заражения е новым типом коронавируса, а другими двумя более мягкими.

Британская компания набирает добровольцев для исследования новой вакцины от коронавируса.

На официальном сайте компании Hvivo, которая занимается исследованием вирусных проблем, сообщается, что компания ищет 24 добровольца для исследования вакцины от коронавируса. На сайте уточняется, что на данный момент для исследования вакцины от нового коронавируса Covid-19 не нужны добровольцы. Добровольцев заразят двумя другими "более мягкими" коронавирусами.

Это направление исследований, которое мы рассматриваем – не с Covid-19, а с более безопасным, более мягким коронавирусом, который циркулировал в людях в течение длительного времени. Hvivo

Лечение добровольцев будет проходит в клинической безопасной среде под строгим наблюдением медиков. Откликнуться могут только граждане Великобритании, которым будет выплачено вознаграждение в размере около 4 000 евро.

Фото: Hvivo, Piter.TV