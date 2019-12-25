Британия проведет учения на случай размещения ракет России в Калининграде

Майкл Уигстон объяснил задачи, которые будут поставлены перед ВВС королевства.

Великобритания проведет учения на случай размещения ракет России в Калининграде. Такое заявление в интервью для местного издания The Daily Telegraph сделал глава Военно-воздушных сил страны Майкл Уигстон. Лондон не исключает, что Москва хочет разместить крылатые ракеты в области, граничащей с Европой. В этом случае королевство будет находиться в радиусе поражения российского оружия.

Мы будем учиться рассредоточению. Если все "Тайфуны" располагались бы на 12 базах, они были бы более сложной целью... Звучит немного в духе времен Холодной войны, но нам настоятельно необходимо помнить, как это выполняется. Майкл Уигстон, глава ВВС Великобритании

Эксперт подчеркнул, что Британия проведет маневры по рассредоточению авиации. В их рамках летчики будут тренироваться сажать самолеты на гражданские аэродромы и автомобильные трассы.

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