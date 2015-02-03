Бен Уоллес оценил вероятность возвращения войск международной коалиции в Афганистан.

Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане. Такое заявление сделал министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью для местной газеты The Daily Mail. По словам эксперта, Лондон стремился сформировать коалицию Североатлантического альянса, чтобы сохранить влияние на Ближнем Востоке после объявления о выводе американских войск из Афгана.

Я пытался обсудить (это) со странами НАТО, но они не были заинтересованы... Довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены. Бен Уоллес, министр обороны Британии

Чтобы Британия могла в одиночку присутствовать в регионе для этого военным пришлось бы сократить свою активность в других точках мира. Уоллес полагает, что подписанное между "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) и Вашингтоном соглашение о мире было "гнилой сделкой". Он уверен, что военное сообщество вернется в Афганистан через 10-20 лет из-за действий боевиков.

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