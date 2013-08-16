Baijiahao: РФ подготовила ловушку кораблям ВМС США в Черном море

В Китае считают, что полуостров стал неприступной крепостью России.

Китайское издание Baijiahao считает, что РФ подготовила ловушку кораблям Военно-морских сил США в Черном море. По мнению авторов материала, в регионе все четче ощущается "запах пороха". При этом они уверены, что однозначным победителем в конфликте с Вашингтоном будет именно Москва.

Журналисты напомнили, что после воссоединения с Крымом Россия регулярно занималась укреплением обороноспособности полуострова. Сейчас он практически превращен, по словам китайцев, в неприступную крепость. Это происходит за счет расположения в регионе черноморского флота, авиации, современных средств противовоздушной обороны и размещения ракетных береговых комплексов. Все это дает РФ преимущество и возможности контролировать большую часть моря.

В КНР полагают, что если Америка продолжит себя вызывающе вести, то у Москвы может лопнуть терпение. В этом случае военные загонят противника в ловушку, из которой те не смогут выбраться. Боевые корабли НАТО и США могут попасть на мушку систем РФ.

Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку.

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