Бренд «Forward» стал экипировочным партнером спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2020

В экипировку компании оденут волонтеров Петербургского международного экономического форума.

Официальный экипировщик сборной России на Паралимпийских Играх в Токио компания "Forward" стала экипировочным партнером спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума. Он пройдет в Северной столице с 2 по 5 июня.

Компания экипирует волонтеров Форума, которые помогают на Гала-матче по хоккею, гала-матче по баскетболу, вечере профессионального бокса с участием Федора Чудинова. Спортсмен является обладателем пояса WBA Gold во втором среднем весе. Также спортивно-зрелищная программа включает в себя теннисный турнир "Roscongress Cup. Белые ночи", командный турнир по дзюдо "Вызов „Явары"" и другие активности.

Первая коллекция одежды для массового потребителя "Forward" была выпущена в конце 2007-го года. До этого на протяжении 4 лет она обеспечивала экипировкой спортсменов ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". Компания выпускает 2 коллекции в год – зимнюю и летнюю.