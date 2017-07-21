Ранее организаторы объявили об участии групп "Пошлая Молли" и "Кирпичи".

Международный музыкальный фестиваль "Stereoleto" обновил список артистов. Напомним, что событие состоится в Петербурге 10-11 июня 2018 года.

В дизайн-центре "Artplay" на Охте выступят рэп-группа Каста, латышская группа "Brainstorm", эстонский певец Tommy Cash, и новая отечественная группа Мальбэк. Ранее организаторы объявили об участии групп "Пошлая Молли" и "Кирпичи". Безусловно, на петербургском фестивале сыграет группировка "Ленинград". Помимо этого на фестивале состоится выступление "Наади", группы "Электрофорез" и "Дайте танк". В программе объявлено о появлении 17-летней певицы Гречки, ставшей главной инди-сенсацией года.

Хедлайнером фестиваля станет британская группа "Franz Ferdinand". Билеты на "Stereoleto" уже можно купить на сайте билетного партнера фестиваля.

Фото: ВКонтакте