В Петербурге злостный алиментщик заплатил 200 тысяч рублей долга прямо на дороге

Мужчина побоялся потерять свой автомобиль.

В Петербурге нерадивый отец расплатился с долгами по алиментам прямо на дороге. Мужчина расстался с 200 тысячами рублей под угрозой потерять свой автомобиль Volkswagen Transporter. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Злостный неплательщик пытался увернуться от алиментов с помощью поддельной справки о доходах. Мужчина предоставил правоохранителям документ, в котором было указано, что, занимая должность генерального директора фирмы, он получает 11,5 тысяч рублей. Это означало, что на содержание ребенка в месяц он может отдавать не более двух тысяч рублей.

Обман раскрылся, когда нерадивый отец решил взять ипотеку. Стражи порядка узнали об этом и запросили у банка справку о доходах. Цифры в ней были несколько другими — ежемесячный доход мужчины составлял 161 тысячу рублей.

Был произведен перерасчет задолженности. Однако деньги алиментщик выплатил только после того, как судебные приставы мобильной группы "Поток" во время рейда нашли автомобиль и пригрозили арестовать и продать машину в счет погашения алиментов.

Ранее мы писали, что петербуржец получил условный срок за неуплату алиментов.

Фото: pixabay.com