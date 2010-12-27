Персонаж в виде большого кеда предстал перед петербургскими телезрителями в 1989 году – в детской передаче "Большой фестиваль".

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что кумир детства "ботинок Хоха" возвращается на петербургское телевидение. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Персонаж в виде большого кеда предстал перед петербургскими телезрителями в 1989 году – в детской передаче "Большой фестиваль". После Хоха вел до 2011 года передачу "Клуб знаменитых хулиганов". Тогда его озвучивал актер Валентин Морозов.

В обновленной версии ботинок повзрослеет и будет обсуждать в студии новости. Премьера "Большой Хоха" состоится 10 ноября в 22:00 на телеканале "78". Ботинок озвучит ведущий Артем Медведев .

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Фото:культ хохи/вк