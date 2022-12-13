Ботанический сад Петра Великого опубликовал летнее расписание работы

Парк-дендрарий работает без выходных.

Ботанический сад Петра Великого перешел на летнее расписание работы. Об этом сообщили в группе учреждения.

Парк-дендрарий работает без выходных. В него можно попасть с 10:00 до 19:00. В 20:00 парк нужно покинуть. Билет сюда обойдется в 250 рублей. Дети до 4 лет посещают парк бесплатно.

Оранжерейный комплекс работает во все дни, кроме понедельника. Часы работы с 11:00 до 16:30.

В ближайшее время откроется летний Водный оранжерейный маршрут.

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Фото: ВКонтакте / Ботанический сад