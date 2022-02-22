Борт с российскими олимпийцами приземлился в "Шереметьево"

Фигуристки, хоккеисты и лыжники РФ вернулись из Пекина.

Борт с российскими олимпийцами приземлился в подмосковном аэропорту "Шереметьево". Изначально вылет спортсменов из Пекине был запланирован на 06:40 утра по московскому времени, однако отправление рейса пришлось перенести более чем на четыре часа. Причиной задержки самолета стал большое количество багажа.

Напомним, что в самолете, находились обладатель трех золотых медалей зимних Игр в КНР лыжник Александр Большунов, который ранее удостоился чести нести флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Олимпиады, а также чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, наши хоккеисты, выигравшие серебро Олимпиады.

Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада.

Фото и видео: Telegram / Олимпийский комитет России

