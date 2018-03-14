Борт МЧС доставил в Пулково четырех тяжелобольных детей из Ростова

В Северной столице медики будут спасать четырех младенцев, привезенных из Ростова-на-Дону.

Спецборт МЧС доставил из Ростова-на-Дону в Петербург тяжелобольных детей. Самолет приземлился в Пулково в половине шестого вечера 13 марта. Представители ведомства экстренной службы отмечают, что пациенты - трое мальчиков и девочка младенческого взораста. Их доставили в Северную столицу ради оказания медицинской помощи. Сразу по прилете детей переместили в реанимобили и направили в центр имени Алмазова. Мероприятия по доставке малышей, нуждающихся во врачебном вмешательстве проходили при поддержке фонда “Справедливой помощи доктора Лизы”, всероссийского центра медицины катастроф “Защита” и отряда “Центроспас”.

Спасатели рассказали, что на борту самолета присутствовало необходимое оборудование, которое позволяло оказать срочную помощь перевезенным пассажирам: медицинские модули, кардиомониторы, аппараты искусственного дыхания.

После посадки в Пулково, самолет направился в Москву. Там высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь получат еще семеро пациентов: шестеро детей и взрослый человек.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону

