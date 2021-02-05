Боррель: Латвия разберется в деле российских журналистов

Представитель ЕС напомнил, что судебная система Риги соответствует европейским требованиям.

Жозеп Боррель заявил о том, что судебная система в Латвии разберется в деле российских журналистов в соответствии с правом Евросоюза. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам переговорам с российским министром Сергеем Лавровым в Москве.

Все страны - члены Евросоюза действуют по принципу верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации...проведет разбирательство в соответствии с принципом законности, уважения к основным правам и свободам гражданина Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС

Напомним, что в декабре 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов. В "черный список" попал Яндрей Яковлев, который ранее возглавлял редакцию портала Baltnews.lv. Пойманы Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с данным интернет-изданием, а также публицист Владимир Линдерман. Позже всех журналистов отпустили под подписку о невыезде из страны. В СГБ уверены, что действия представителей прессы нарушали международные санкции.

Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы.

Видео: МИД России