Боррель: Евросоюз не в состоянии остановить строительство "Северного потока - 2"

Институты ЕС не имеют соответствующих полномочий.

Жозеп Боррель рассказал о том, что институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство "Северного потока - 2". Глава внешнеполитического ведомства ЕС на сессии Европарламента рассказал, что организация не имеет полномочий для остановки реализации энергетического проекта.

Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий. Это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС

Таким образом чиновник ответил на заявление европейских депутатов о том, что необходимо наказать Россию за произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2".



