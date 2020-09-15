Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального за нарушения прав человека

В Евросоюзе призывают дать механизму санкций имя российского оппозиционера.

Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз должен ввести санкционный режим имени Алексея Навального за нарушения прав человека. Об этом глава внешнеполитического ведомства Ес сообщил в рамках выступления на сессии Европарламента. Чиновник отметил, что ситуация с российским оппозиционером должна рассматриваться по аналогии с "актом Магнитского" в США.

ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС

Напомним, что создание такого режима обсуждается в Брюсселе с 2019 года. Боррель заявил о том, что то, что произошло с Навальным должно заставить страны перестать дискутировать и утвердить механизм введения ограничений. Он призвал ассоциировать имя Алексея Навального с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека.

ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия.

Видео: Youtube/EU Debates | eudebates.tv