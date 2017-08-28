Депутат ЗакСа потребовал расследовать тайный снос дома на Ремесленной

Руководитель фракции городского парламента Борис Вишневский требует от губернатора и прокуратуры расследовать незаконный снов дореволюционного дома на Петровском острове.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский написал обращения к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и прокурору города Сергею Литвиненко. Парламентарий требует у властей расследовать незаконный снос дореволюционного дома на Петровском острове. Здание на Ремесленной, 3 разобрали, так как оно мешало возведению моста к ЧМ-2018.

Вишневский отмечает, что снос провели с грубыми нарушениями. Ведь ранее суд установил, что до был построен до революции, а не в 1920 году, как указано в документах. Это гарантировало зданию защиту от сноса. Кроме того, дом разобрали в выходной – 26 августа. Постановлением Правительства Северной столицы запрещено заниматься демонтажем зданий в праздники и входные.

"Вместо встречи для выработки совместного решения в оперативном порядке, в нарушение закона, в выходной день, здание было снесено – видимо, для того, чтобы никто уже ничего не мог с этим поделать", - прокомментировал депутат на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, таким же образом в 2013 году снесли Дом Рогова на Загородном проспекте, а в 2015 повредили горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.