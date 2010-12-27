Вишневский требует отменить тендеры на уничтожение бродячих собак перед ЧМ-2018

Главный "яблочник" Петербурга обратился с генпрокурору России с требованием остановить проект по массовому уничтожению животных в городах-хозяйках ЧМ-2018.

В России разворачивается борьба за защиту бездомных животных от массового уничтожения накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. К числу противников "утилизации бездомных собак" присоединился и глава "Яблока" в Санкт-Петербурге Борис Вишневский. Депутат ЗакСа направил обращение на имя Генпрокурора России Юрия Чайки. В нем политик потребовал принять меры в отношение государственных тендеров на отлов, усыпление, отстрел и утилизацию диких животных в городах-хозяйках ЧМ-2018. Такую информацию распространила пресс-служба партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге.

Помимо варварского отношения к животным, такие тендеры являются ещё и грубым нарушением существующих требований. Все, кто хоть немного знаком с проблемой бродячих животных знают, что уничтожать их нельзя ни в коем случае. Единственный правильный и законный способ борьбы с этим явлением – это отлов животных и их стерилизация. Борис Вишневский, из обращения к Юрию Чайке

Ранее против массового уничтожения собак накануне ЧМ-2018 высказывались актер Данила Козловский и футболист Дмитрий Сычев. Петицию в поддержку бродячих животных подписали более 1 000 000 россиян. Поводом для протестной активности в СМИ и соцсетях стала информация о плане властей очистить города-участники мундиаля от опасных животных. Во всех регионах синхронно появились тендеры на "утилизацию" уличных собак и кошек на сотни миллионов рублей.