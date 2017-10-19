Борис Хлебников: фильм "Крым" смотреть не буду

На пресс-показе фильма "Аритмия" в кинотеатре "Аврора" Борис Хлебников поделился с Piter.TV своим мнением о развитии русского кинематографа в 2017 году, а также рассказал, какие фильмы он с готовностью посмотрел, а на какие не станет тратить время.

Обсуждая номинации на премию "Оскар" на 2018 год, режиссер объясняет, что все сложилось так, как должно было быть. Хотя много хороших и достойных фильмов от России представлено в этом году, "Нелюбовь" Звягинцева вне конкуренции, и даже свою "Аритмию" Борис не сравнивает с этой картиной:

"Было бы нелепо и глупо, если бы "Аритмия" была выставлена от России, потому что фильм Звягинцева намного больше, объемнее и имеет огромный международный потенциал и отклик за рубежом".

А вот фильм "Крым" Алексея Пиманова Борис Хлебников не смотрел, и смотреть не собирается. Объясняет режиссер это тем, что после прочтения статьи своего любимого автора Лидии Масловой, ему стало все понятно.

"Мне все живо представилось. Мне просто неинтересно. Мне кажется, что трагическая ситуация отношений наших с Украиной – это не повод для агитки, глупой и бессмысленной по сюжету" – говорит режиссер "Аритмии".

К слову, в своей статье для журнала GQ (Gentlemen's Quarterly), Лидия называет фильм Алексея Пиманова мелодраматической басней, и сравнивает посыл картины с " бубнежом в ассамблее ООН".

Но в целом, Борис Хлеюников придерживается мнения, что этот год все же хорош для русских кинематографистов. Но вот на западе наше кино по прежнему остается "не в тренде":

"Интересна ли Россия на западе – нет, не очень интересна. Это вопрос киномоды, в этом нет ничего хорошего и ничего плохого. В разное время в моде те или иные страны, и просто сейчас мы не в моде".

Режиссер считает, что так происходит по разным причинам. Они не всегда политические. Просто в какой-то момент вдруг в Румынии или в Иране возникает какая-то новая волна ,и эти фильмы, и этот регион становятся крайне интересны.

"Сейчас вот Азия очень интересна на фестивалях, и это не связано с политикой, а скорее это просто переменчивая модная вещь. У нас тоже есть такие фильмы, которые пользуются популярностью за границей. Огромный успех имеет фильм "Теснота" Кантемира Балагова, огромный успех имеет фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева".

Видео: Piter.TV