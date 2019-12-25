В Центральном районе прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей

Продавцам-нелегалам придется заплатить штраф.

В Центральном районе накануне, 5 декабря, прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей. Уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, арку Главного штаба, Невский проспект, Большую морскую и Гороховую улицы.

Ка сообщили в пресс-службе района, правоохранители поймали четырех нарушителей. Незаконную деятельность пресекли, торговцев привлекли к административной ответственности.

Специалисты демонтировали две незаконно установленные рекламные конструкции. Продавцам рассказали про Закон о рекламе.

Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. Пресс-служба администрации Центрального района

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Фото: Piter.tv