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В Центральном районе прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей
Сегодня, 9:56
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В Центральном районе прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей

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Продавцам-нелегалам придется заплатить штраф.

В Центральном районе накануне, 5 декабря, прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей. Уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, арку Главного штаба, Невский проспект, Большую морскую и Гороховую улицы.

Ка сообщили в пресс-службе района, правоохранители поймали четырех нарушителей. Незаконную деятельность пресекли, торговцев привлекли к административной ответственности.

Специалисты демонтировали две незаконно установленные рекламные конструкции. Продавцам рассказали про Закон о рекламе.

Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества.

Пресс-служба администрации Центрального района

Ранее на Piter.tv: Смольный отклонил половину заявок бизнеса на покупку земли. 

Фото: Piter.tv

Теги: незаконные палатки, полиция, торговля, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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