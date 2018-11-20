Николай Бондаренко рассказал о результатах развития Калининского района за 2018 год

Представитель Смольного вместе с местной властью подвел итоги за прошлый год и наметил перспективы на 2019-ый.

Чиновники Калининского района на заседании 7 февраля отчитались о проведенной работе за 2018 год. В собрании участвовал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Образование, спорт, культура, строительство, социальная сфера или ЖКХ – везде есть прогресс и положительные результаты отметил чиновник из Правительства города

Среди наиболее развивающихся отраслей в Калининском районе отмечены энергомашиностроение, радиоэлектроника, робототехника, оборонная, космическая, атомная, газовая и пищевая промышленность.Также администрация ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса.

Фото: Piter.tv