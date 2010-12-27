Николай Бондаренко порекомендовал вывести на уборку Петербурга больше кровельщиков

Вице-губернатор также отметил необходимость замяться внутридворовыми территориями.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко по видеосвязи обсудил с главами районов города ситуацию с очисткой крыш и проезжих частей. Чиновники рассказали, что после выпавшего снегопада дороги приведены в эксплуатационное состояние. Представитель Смольного заметил, что особое внимание теперь следует уделить дворовым территориям и кровлям.

Руководство местных администраций заметило, что на вечер 5 марта в Северной столице трудились 754 кровельщика и более 9,5 тысяч дворников. В общей сложности от зимних осадков убраны 1124 крыши зданий.

Стоит добавить, что в мероприятиях коммунальных и дорожных служб была задействована строительная частная техника, а не только спецсредства Комитета по благоустройству и профильных организаций.

Фото: Piter.tv