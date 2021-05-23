Президент Бразилии назвал решение Верховного судьи "неприемлемым".

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал печальным решение о блокировке Telegram в Бразилии. Таким мнением о ситуации с мессенджером на территории страны в Латинской Америке глава государства поделился в рамках собственного выступления на мероприятии, транслировавшемся в его Facebook-аккаунте. Политик оценил решение Федерального судьи из Верховной инстанции Александра де Мораеса.

По прибытии сюда в Риу-Бранку я получил новость, по меньшей мере печальную, о том, что решением одного единственного судьи в Бразилии будет заблокировано приложение Telegram. Жаир Болсонару, президент Бразилии

Напомним, что в личном Telegram-канале Болсонару насчитывается более 1 млн подписчиков. Бразильская аудитория мессенджера достигает отметки в 70 млн пользователей. Бразильский лидер считает судебное решение относительно российского мессенджера "неприемлемым". Ранее ТГ был заблокирован в стране из-за неоднократного неисполнения судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом.

Губернатор Ленобласти перешел из Telegram во ВКонтакте для ответов жителям.

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