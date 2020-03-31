56,8% участников опроса зарабатывают в месяц до 25 тысяч рублей.

Большинство россиян вошло в кризис без сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 26 февраля по 3 марта. Он нём пишет РБК.

В материале подчёркивается, что опрос провели до ухудшения ситуации в экономике из-за цен на нефть, а также ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Оказалось, что почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений. Более 60% опрошенных сказали, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. Почти 35% из них заявили, что не хватает им, как правило, значительной суммы.

Каждый третий респондент сообщил, что у него есть накопления. 45% из них считают, что их хватит на полгода без работы. 21,2% респондентов заявили, что сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца в случае внезапной потери дохода.

56,8% опрошенных зарабатывают в месяц до 25 тысяч рублей.

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