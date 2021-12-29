Больницы Ленобласти готовят к волне штамма "Омикрон"

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин в интервью Online47 рассказал, как в регионе готовятся к новой волне в связи со штаммом "омикрон".
По его словам, в регионе проводятся мероприятия по мобилизации коечного фонда, медицинского персонала. Также ведется ревакцинация медиков, педагогов, пожилых людей.
Вылегжанин отметил, что в 47 регионе с особым вниманием следят за ситуацией с распространением "омикрона".
Также стало известно, что в Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения.
Фото: Piter.tv
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