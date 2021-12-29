Больницы Ленобласти готовят к волне штамма "Омикрон"

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину увеличить темпы вакцинации и проработать вопросы мобилизации медучреждений.

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин в интервью Online47 рассказал, как в регионе готовятся к новой волне в связи со штаммом "омикрон".

По его словам, в регионе проводятся мероприятия по мобилизации коечного фонда, медицинского персонала. Также ведется ревакцинация медиков, педагогов, пожилых людей.

Вылегжанин отметил, что в 47 регионе с особым вниманием следят за ситуацией с распространением "омикрона".

Также стало известно, что в Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения.

Фото: Piter.tv