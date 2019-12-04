Врачи назвали болезни, на которые указывает кровь из носа

Чаще от этого страдают женщины из-за гормонов.

Медики рассказали, на какие заболевания может указывать частое кровотечение из носа. Об этом сообщили "Актуальные новости".

Кровотечения могут быть из-за резкого перепада давления, из-за вегетососудистой дистонии или являться симптомами сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за резкого перепада температуры или атмосферного давления в носу могут повреждаться капилляры. Также кровотечения могут быть спровоцированы ломкими сосудами, дефицитом витаминов К и С, плохой свёртываемостью крови.

Чаще от этого страдают женщины из-за сбоев с гормонами. Если кровь из носа всё-таки пошла, нельзя ложиться на спину и запрокидывать голову. При частом повторении этой проблемы нужно обратиться к терапевту или отоларингологу.

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