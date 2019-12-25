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Половина жителей Петербурга должны по плану пройти диспансеризацию и плановые осмотры в 2022 году
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Половина жителей Петербурга должны по плану пройти диспансеризацию и плановые осмотры в 2022 году

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Отмечается, что плановая диспансеризация не пересекается с углубленной после ковида.

В Смольном рассказали, что по плану в 2022 году в Петербурге диспансеризацию и плановые осмотры должны пройти более 3 млн человек, в том числе почти миллион детей. Это каждый второй житель мегаполиса. 

Губернатор города Александр Беглов предложил петербуржцам пройти обследование до начала дачного сезона. Это можно сделать и вечером после работы, и в выходные дни. Работодатель должен предоставлять сотрудников выходные дни для диспансеризации.

В 2021 году из-за пандемии пройти медосмотры смогли только 800 тысяч человек. 

Те, кто переболел ковидом, могут рассчитывать на углубленную диспансеризацию. Ее можно пройти через 2 месяца после перенесенного заболевания. Она направлена на выявление повышенного тромбообразования, который нередко обнаруживаются после COVID-19 и может грозить сердечно-сосудистыми проблемами. Обычную диспансеризацию и углубленную можно проходить одновременно. 

Фото: Piter.tv

Теги: диспансеризация, медосмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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