Половина жителей Петербурга должны по плану пройти диспансеризацию и плановые осмотры в 2022 году

Отмечается, что плановая диспансеризация не пересекается с углубленной после ковида.

В Смольном рассказали, что по плану в 2022 году в Петербурге диспансеризацию и плановые осмотры должны пройти более 3 млн человек, в том числе почти миллион детей. Это каждый второй житель мегаполиса.

Губернатор города Александр Беглов предложил петербуржцам пройти обследование до начала дачного сезона. Это можно сделать и вечером после работы, и в выходные дни. Работодатель должен предоставлять сотрудников выходные дни для диспансеризации.

В 2021 году из-за пандемии пройти медосмотры смогли только 800 тысяч человек.

Те, кто переболел ковидом, могут рассчитывать на углубленную диспансеризацию. Ее можно пройти через 2 месяца после перенесенного заболевания. Она направлена на выявление повышенного тромбообразования, который нередко обнаруживаются после COVID-19 и может грозить сердечно-сосудистыми проблемами. Обычную диспансеризацию и углубленную можно проходить одновременно.

Фото: Piter.tv