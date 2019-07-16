Более 50% петербуржцев уже прошли плановую диспансеризацию

Александр Беглов рассказал о том, что уже более половины петербуржцев прошли плановую диспансеризацию и профосмотры. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Глава Петербурга напомнил, что наш город стал одним из первых, где возобновили профессиональные осмотры и диспансеризацию. На данный момент план по диспансеризации выполнен на 53,1%.
Также для доп.обеспечения льготной категории граждан лекарствами выделены 1 миллиард 860 миллионов рублей.
В Петербурге на коронавирусный карантин закрыли 34 класса.
Фото: Piter.tv
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