Более 50% петербуржцев уже прошли плановую диспансеризацию

Диспансеризация была возобновлена в июне.

Александр Беглов рассказал о том, что уже более половины петербуржцев прошли плановую диспансеризацию и профосмотры. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга напомнил, что наш город стал одним из первых, где возобновили профессиональные осмотры и диспансеризацию. На данный момент план по диспансеризации выполнен на 53,1%.

Также для доп.обеспечения льготной категории граждан лекарствами выделены 1 миллиард 860 миллионов рублей.

В Петербурге на коронавирусный карантин закрыли 34 класса.

Фото: Piter.tv