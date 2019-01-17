Более миллиона жителей Петербурга и Сочи посетили друг друга с 2021 года

Свыше миллиона жителей Петербурга и Сочи с начала текущего года побывали в гостях друг у друга.

Более миллиона жителей Петербурга и Сочи посетили города друг друга с начала 2021 года. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

Рост посещений составил 7% к 2022 году. Сочи стал вторым по популярности направлением после Москвы.

Лидерами по количеству перевезенных пассажиров из Пулково стали авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии" и Smartavia, а также "Аэрофлот", "Икар" и "Победа". Ежедневно из Пулково в Сочи летают до 15 рейсов.

Ранее сообщалось, что из Петербурга впервые запустят перелеты в Абакан.

Фото: Piter.TV