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Новые эскалаторы на станции "Технологический институт" обойдутся городу в 1,14 млрд
Сегодня, 15:16
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Alena_Zinovieva

Новые эскалаторы на станции "Технологический институт" обойдутся городу в 1,14 млрд

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Заявки от подрядчиков принимаются до 11 марта.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил новый закрытый конкурс с ограниченным числом участников по замене эскалаторов на станции "Технологический институт-1". Максимальная стоимость аукциона оценивается в 1,14 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 11 марта. Итоги планируется провести 15 марта. Заказчиком работ является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, в 2018 году конкурс на закупку новых эскалаторов для "Технологического института" проводился несколько раз, однако так и не состоялся по неизвестным причинам. Вместо действующих на станции хотели установить четыре эскалатора новейшего типа.

Ранее мы писали, что петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта.

Фото: Piter.TV

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Теги: замена эскалаторов, конкурс, ремонт в метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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