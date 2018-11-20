Новые эскалаторы на станции "Технологический институт" обойдутся городу в 1,14 млрд

Заявки от подрядчиков принимаются до 11 марта.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил новый закрытый конкурс с ограниченным числом участников по замене эскалаторов на станции "Технологический институт-1". Максимальная стоимость аукциона оценивается в 1,14 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 11 марта. Итоги планируется провести 15 марта. Заказчиком работ является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, в 2018 году конкурс на закупку новых эскалаторов для "Технологического института" проводился несколько раз, однако так и не состоялся по неизвестным причинам. Вместо действующих на станции хотели установить четыре эскалатора новейшего типа.

Ранее мы писали, что петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта.

Фото: Piter.TV