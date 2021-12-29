Более 9 тысяч новогодних елок собрали на переработку в Петербурге

Больше всего елок было конфисковано.

Организаторы акции "Ёлки, палки и щепа" 2022 подвели предварительные итоги. С 6 января удалось собрать более 9000 деревьев, 5000 из них — брошенные, конфискованные или нераспроданные.



Самый большой вклад сделали в Красногвардейском и Калининском районе (1500 и 1700 елок, соответственно), однако в первом случае ели были конфискованы, а во втором случае — частично брошены. Также активно хвойные собирали в Красносельском районе общественные организации и активисты. Как итог — 460 елок. Более 500 елок предоставили торговые центры "Мега", 390 — "Охта Молл".

Напомним, сбор елок будет осуществляться до 3 февраля. Нужно отнести дерево в пункт или заказать платное экотакси для перевозки. Всю информацию можно найти здесь.

Фото: Piter.TV