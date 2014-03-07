Более 8000 домов в Петербурге очистили от сосулек и снега за февраль

Особое внимание очистке кровель уделили во время сильного снегопада 21-23 февраля.

За февраль от снега и сосулек очистили 8025 домов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

В последней декаде февраля на горячую линию Жилищного комитета петербуржцы обратились 361 раз. Наибольшее число обращений по вопросам качества уборки поступило от жителей Красносельского, Невского и Фрунзенского районов.

Особое внимание очистке кровель уделили во время сильного снегопада 21-23 февраля.

Ранее петербуржцы пожаловались "Водоканалу" на работников ЖКС, сбрасывающих снег в канализацию.

Фото: Piter.tv