В Петербурге в марте камеры зафиксировали более 720 тысяч нарушений ПДД

За безопасностью на дорогах Петербурга сейчас следят более 600 комплексов.

Порядка 720 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в марте. Из них 638 тысяч (89%) составили нарушения скоростного режима, 53 тысячи (7%) – движение либо остановка на полосе для общественного транспорта, и 29 тысяч (4%) – проезд на красный сигнал светофора (включая стоп-линию). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

За безопасностью на дорогах Петербурга сейчас следят более 600 комплексов.

Адреса работы комплексов фотовидеофиксации в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД.

Фото: pexels