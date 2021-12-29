Свыше 6,5 тысяч петербуржцев подхватили "омикрон"

Отмечается, что 117 больных заразились коронавирусом за границей.

В Петербурге "омикрон" нашли у 6 592 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу сегодня, 4 февраля.

Известно, что 117 больных заразились коронавирусом за границей. Из них 42 пациента являются студентами, 23 человека - иностранными туристами, а остальные 52 оказались жителями Петербурга, которые вернулись из поездок. На данный момент специалисты устанавливают, с кем контактировали зараженные. Все больные соблюдают карантин, некоторых госпитализировали.

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Фото: Piter.tv