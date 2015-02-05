Более 5 тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю в Петербурге

С 10 по 16 октября городские аварийные экологические службы приняли 435 сообщений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности.

С 10 по 16 октября городские аварийные экологические службы приняли 435 сообщений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

Специалисты экологической службы ГУП "Экострой" выполнили 25 выездов, из них 23 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, 1 выезд, связанный с ртутными загрязнениями, и 1 – на иные химические загрязнения. Собрано 3 килограмма ртутьсодержащих отходов и 1,2 килограмма люминесцентных ламп.

5,1 тонны опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию или обезвреживание отправлены 1 985 кг батареек и аккумуляторов, 1 068 кг автомобильных покрышек, 953 кг люминесцентных и светодиодных ламп, 604 кг бытовой и оргтехники, 385 кг химических отходов, 152 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и 8,3 кг ртутных приборов.

Фото: Piter.tv