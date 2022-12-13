Более 500 зарубежных компаний ушли с отечественного рынка после начала СВО

Более 500 зарубежных компаний прекратили работать в России с весны прошлого года, сообщили в Associated Press.

Сегодня информационное агенство Associated Press, ссылаясь на статистику Йельского университета, рассказало об уходе 500 зарубежных фирм. По данным учебного заведения, цены на акции компаний, покинувших российский рынок, выросли.

"Уход из России был единственным правильным решением с точки зрения бизнеса" - прокомментировал глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд.

Согласно исследованию, 151 компания планирует закончить свою деятельность в России, 175 организаций пытаются "выиграть время", а 230 - медлят.

Отметим, что по мнению Associated Press, самыми медлительными являются коммерческие организации из Китая.

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