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Более 47 тысяч пассажиров ежемесячно пользуются Wi-Fi в "Ласточках"
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 47 тысяч пассажиров ежемесячно пользуются Wi-Fi в "Ласточках"

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Чаще всего пассажиры общаются в мессенджерах и смотрят видео.

Пассажиры пригородных поездов "Ласточка" могут воспользоваться бесплатной услугой беспроводного доступа к сети Интернет и мультимедийному информационно-развлекательному ресурсу "Ласточка.Центр". Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Ежемесячно более 47 тысяч пассажиров подключаются к данному сервису. Чаще всего пассажиры общаются в мессенджерах и смотрят видео.

Востребован среди пассажиров и информационно-развлекательный портал "Ласточка.Центр". Здесь можно найти более 20 художественных фильмов, документальное видео, широкий выбор современной музыки, популярных аудиокниг и прессы.

Ранее стало известно, что между Левашово и Сертолово к 2024 году планируют запустить пятивагонную "Ласточку".

Фото: Piter.tv

Теги: wi-fi, ласточка, сзппк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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