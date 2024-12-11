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Более 477 км побережья Черного моря очистили после разлива мазута

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Всего с начала работ собрано более 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Более 477 км побережья Черного моря очистили после разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В акватории Черного моря обследовали более 7 тысяч квадратных километров и обработали сорбентом более 52 тысяч квадратных метров. Также сообщается, что водолазы МЧС собирают нефтепродукты возле причала Витязево. Всего с начала работ собрано более 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее мы сообщали, что в Туапсе потушили пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России

Теги: берег, мазут, нефтепродукты, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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