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В Туапсе потушили пожар в жилом доме

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Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали на улицу 18 человек.

В Туапсе потушили пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 3 февраля на улице Максима Горького. Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирном доме. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали на улицу 18 человек, из них двое детей. Также сообщает об одном пострадавшем. В тушении пожара участвовали 35 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в павильоне на ВДНХ.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, мчс россии, пожар, туапсе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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