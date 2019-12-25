Более 450 фонарей осветят Краснопутиловскую улицу

Продолжается реконструкция наружного освещения на Краснопутиловской улице, которая соединяет Кировский и Московский районы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
На сегодняшний день на улице установлена 261 опора освещения, 41 светодиодный светильник. По окончании работ пятикилометровая магистраль станет более светлой и безопасной.
До конца 2021 года будут установлены 454 современных светодиодных светильника. Новые светильники позволят в 2,6 раза сэкономить электроэнергию.э
Недавно в проезде вдоль Адмиралтейства завершили капитальный ремонт освещения.
Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"
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