Более 4400 клинических ординаторов и студентов-медиков борются с коронавирусом в Петербурге

Борьбу с коронавирусом считают "летней практикой студентов при их добровольном согласии".

С 1 мая в клиниках и поликлиниках города трудятся более 3 тысяч клинических ординаторов и более 1400 студентов старших курсов медвузов города, сообщил глава комитета по науке и высшей школе Смольного Андрей Максимов.

Максимов сообщил, что это стало "летней практикой студентов при их добровольном согласии". Он также отметил, что студентам выдали проездные билеты.

Напомним, что президент распорядился привлечь к работе студентов медицинских вузов еще 10 апреля. Приказ Минздрава и Минобрнауки был издан 27 апреля, были созданы списки студентов и клинических ординаторов во всех медицинских вузах.

Ранее мы писали, что студенты Политеха печатают на 3D-принтере маски и защитные экраны для медиков.

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