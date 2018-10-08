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Более 40 тонн узбекской зерновой продукции не пустили в Петербург
Сегодня, 16:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 40 тонн узбекской зерновой продукции не пустили в Петербург

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На партии подконтрольной продукции отсутствовали сопроводительные документы по идентификации зерна.

Более 40 тонн узбекской зерновой продукции запрещены к ввозу на территорию Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Специлисты Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна и продуктов его переработки при ввозе из Узбекистана двух партий продовольственного маша общим весом 44 тонны. 

На партии подконтрольной продукции отсутствовали сопроводительные документы по идентификации зерна (СДИЗ), декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" и протоколы испытаний к ним.

Ввоз партий маша на территорию Российской Федерации запрещен.

Ранее в порту Петербурга запретили к ввозу в РФ 50 тонн бразильского арахиса.

Фото: pxhere

Теги: россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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