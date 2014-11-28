Более 400 выпускников Петербурга сдали ЕГЭ на 100 баллов

По словам Путиловской, результаты по химии ухудшились на 0,5 балла в сравнении со среднероссийским показателем.

В Петербурге результаты ЕГЭ оказались значительно выше, чем в среднем по России, по всем предметам, кроме химии. Об этом в среду, 6 июля, сообщила председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская.

По словам Путиловской, результаты по химии ухудшились на 0,5 балла в сравнении со среднероссийским показателем. При этом, отмечает Путиловская, довольны профильной математикой, её сдали значительно лучше, чем среднероссийские результаты. Самым массовым экзаменом по выбору в Петербурге традиционно стал экзамен по обществознанию, его сдали 11 324 человека. Также в пятёрку вошли информатика, английский язык, биология и физика. 100-бальный результат получили 439 выпускников.

Напомним, что школьница из Тихвина стала одной из 16 выпускников РФ, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Кроме того, насчитывается 60 стобалльников, которые получили наивысший балл по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории и обществознанию.

Ранее в Смольном предоставят субсидии частным школам. Деньги предназначаются на оплату труда работников, закупку учебников, средств обучения и игрушек. Потратить их на содержание зданий и оплату коммунальных услуг будет запрещено. В период с 2022 по 2024 год свыше 667 млн рублей город переведет частным образовательным учреждениям.

Фото: Piter.tv

